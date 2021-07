Internautas notam indireta de Whindersson Nunes para Luísa na web: ‘Me usou como um pedaço de nada’

Após a divulgação da faixa “Penhasco” que faz parte do projeto “Doce 22”, álbum recém-lançado pela cantora Luíza Sonza, no qual ela fala de relacionamentos conturbados, internautas perceberam uma suposta indireta de Whindersson Nunes publicada para a ex-esposa. As informações são do portal O Fuxico.

Em vídeo publicado pelo youtuber nas redes sociais, com nome de "Trap do Gago”, a letra chamou atenção dos fãs por ter sido lançada logo na sequência dos fatos. Whindersson, que se separou da gaúcha no ano passado, canta sobre uma mulher intitulada como “Maravilda” que o teria usado “como se fosse um pedaço de nada”. “Você nunca gostou de mim”, diz outra parte da canção.

Separação conturbada

Luíza Sonza e Whindersson Nunes ficaram casados por aproximadamente dois anos. No dia 29 de abril do ano passado, o humorista e a cantora anunciaram a separação nas redes sociais.

Desde então, a gaúcha tem sofrido inúmeros ataques com mensagens de ódio de internautas na web. Atualmente, Luísa está namorada com Vitão, e Whindersson, noivo de Maria Lina.