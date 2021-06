Maria Lina, noiva de Whindersson, tranquiliza fãs sobre luto do filho: ‘Aos poucos, sorriso volta'

A esposa de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan, utilizou as redes sociais no último domingo (20) para tranquilizar os fãs sobre a partida precoce de João Miguel, que morreu há quase um mês após nascer com 22 semanas de gestação. As informações são do UOL.

Em uma publicação feita no Instagram, a moça publicou uma foto em que aparece sorrindo e mostra a tatuagem feita no pulso, os dois pézinhos dele, em homenagem ao bebê, que não resistiu ao parto prematuro.

"Aos poucos o sorriso vai voltando para o rosto... E ele [João Miguel] com a mamãe, no pulso e no coração, para onde quer que eu vá", escreveu na legenda da foto. O perfil de Maria é privado.