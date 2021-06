Whindersson Nunes mostra novas tatuagens no rosto em selfie com Maria Lina

Nesta terça-feira (15), Maria Lina, noiva de Whindersson Nunes, usou seu perfil no instagram para publicar uma foto ao lado do humorista. Nela os dois aparecem usando máscaras, mas é possível notar novas tatuagens no rosto do comediante.

Abaixo dos seus dois olhos está escrita a frase "Live Like a Warrior", que significa "Viva como um Guerreiro" (em tradução do inglês).

(Reprodução: Instagram)

Do lado esquerdo, Whind tatuou uma lágrima e um rostinho triste, além de um chapéu de cangaceiro em cima da sobrancelha. Já do lado direito, ele fez uma cruz, um rostinho feliz e as letras JM, iniciais de João Miguel, seu filho com Maria Lina que morreu após nascer prematuro.