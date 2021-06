Whindersson Nunes está se recuperando após perda do filho, diz mãe do humorista

Whinderson Nunes e Maria Lina Deggan se recuperam após a morte do filho, que nasceu prematuro, com apenas 22 semanas e dois dias de gestação. Quem confirmou o estado do humorista foi sua mãe, dona Valdenice Nunes, que afirmou que o casal vem se restabelecendo. As informações são da UOL.

"Ele está se recuperando", disse Valdenice, em seu Instagram. "Eles já estão bem melhor. Tudo nessa vida tem o propósito de Deus. Ele sempre sabe o que faz", completou.

A matriarca negou que tenha feito uma tatuagem em memória ao neto, como fez Whindersson, Maria Lina e a irmã do comediante, Hagda Kerolayne: "A tatuagem dele já está no meu coração. Coisa que só eu posso sentir".