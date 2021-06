'Estou com raiva', diz mãe de Whindersson Nunes sobre saúde mental do filho

Valdenice Nunes, mãe de Whindersson Nunes, desabafou sobre os ataques que o humorista está recebendo após a perda de seu filho com Maria Lina, João Miguel. As informações do UOL garantem que, através de seus stories do Instagram, Valdenice negou os boatos de que Whindersson está tendo alucinações causadas pela morte do bebê:

"Estou com muita raiva. Tem gente que não tem o que fazer. É chato você amanhecer o dia e ver certas pessoas, que não têm o que fazer na vida, postando foto do meu filho, dizendo que ele está apelando para a família, que está tendo alucinações. Parem com isso! Isso não está existindo! Eu sou mãe, vivo com ele. Estou com raiva", disse ela.

"Meu filho está muito bem de saúde. Está sentido? Está! Ele perdeu o filho dele. Mas do que estão falando, que postaram, parem com isso", pediu.