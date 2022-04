Belém vai receber último show de Whindersson Nunes e fãs ligam alerta

Depois do sucesso na Netflix, com “Whindersson Nunes: É de Mim”, chegou a vez do humorista viajar pelo Brasil. Porém, em clima é de despedida.

Em “Isso não é um culto”, o youtuber e comediante fará a sua última turnê, que irá rodar o mundo. No Norte, Belém é a única cidade incluída nessa despedida. O anúncio foi feito pelo próprio artista no seu perfil no Instagram.

Mesmo que essa informação já tenha sido divulgada, o que deixa os fãs em alerta é a abertura das vendas dos ingressos, já que a apresentação será única e com possibilidade de lotação reduzida.

Na capital paraense, a despedida será no dia 04 de junho, mês que ele roda pelo Brasil. Belém será a segunda capital a receber a apresentação, que irá percorrer a Europa no mês de maio.

No Brasil, o primeiro show será em São Paulo.

Com esse clima de despedida, Whindersson vai levar alegria e boas gargalhadas para o público, que terá a oportunidade de ver o humorista nos palcos pela última vez, já que o artista pretende dar uma longa pausa na carreira de humor.

O nome do show, “Isso não é um culto”, é uma homenagem aos fãs que encontram nas apresentações do comediante forças para superar dificuldades.