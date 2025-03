Pedroca retorna ao ‘Rancho do Maia’ e diverte fãs com look de camarão: ‘O mais gostoso do Pará’

O influenciador digital paraense Pedro Allan, conhecido como Pedroca, está novamente entre os participantes do reality show particular “Rancho do Maia”, promovido pelo humorista Carlinhos Maia. A primeira festa da nova temporada teve como tema “Festa Fundo do Mar”, e Pedroca escolheu um figurino inspirado em um camarão. O influenciador compartilhou sua produção no último domingo (16), em suas redes sociais, e legendou a publicação com a frase: “O camarão mais gostoso do Pará”. Confira:

A nova temporada do programa acontece em Alagoas e já conta com a presença do influenciador, que se destacou na edição de Natal realizada no final de 2024.

Na edição natalina do reality, Pedroca conquistou o troféu de protagonista após votação popular, consolidando seu nome no cenário digital nacional. Sua participação no programa impulsionou sua carreira, resultando em um aumento significativo de seguidores nas redes sociais.

Antes de integrar o reality, Pedroca já acumulava uma base sólida de seguidores devido ao seu conteúdo humorístico na internet. Com a visibilidade conquistada no “Rancho do Maia”, ele ultrapassou a marca de 3 milhões de seguidores no Instagram, ampliando seu alcance e engajamento.