Pabllo Vittar compartilha fotos de topless para divulgar novo álbum

Pabllo Vittar surpreendeu os fãs com uma nova publicação ousada nas redes sociais. A artista apareceu de topless em uma foto postada no Instagram, anunciando seu novo álbum "Batidão Tropical 2", que será lançado nesta terça-feira (9).

Na imagem, a cantora ostenta apenas a parte inferior de uma lingerie, com uma calcinha fininha e um par de saltos altos. Nos comentários, os seguidores encheram de elogios. "Vai emocionar, vai contagiar! Maravilhosa", expressou uma seguidora. "Você é perfeita demais, te amo, mami", declarou outra. "A mais perfeita do Brasil", afirmou ainda uma terceira admiradora.

VEJA MAIS

O álbum estará disponível em todas as plataformas digitais. Em sua primeira edição, lançada em 2021, "Batidão Tropical" já havia conquistado os fãs com novas versões de clássicos do tecnobrega do Pará, do forró eletrônico e outros gêneros musicais que remetem ao nordeste e ao norte do Brasil.

Na divulgação do álbum, a drag queen compartilhou uma declaração emocionada sobre o projeto. "Eu nasci no Maranhão, fui criada no estado do Pará, voltei ao Maranhão e sai em busca dos meus sonhos… Não imaginava que poderia honrar essas referências e esses artistas que tanto me inspiravam e inspiram até hoje", escreveu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)