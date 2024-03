Regravação de Pabllo Vittar, ‘Ai Ai Ai Mega Príncipe’, entra no Top 50 do Spotify Brasil

Pabllo Vittar lançou a música "Ai Ai Ai Mega Príncipe” nas plataformas digitais na última terça-feira (5) e, em menos de 48 horas após a divulgação da faixa que fará parte do álbum "Batidão Tropical 2", o single conquistou a posição #34 no Top 50 do Spotify Brasil, acumulando 392 mil streams nas primeiras 24 horas. A cantora também garantiu duas faixas no Top 200 do Spotify Brasil, com ‘Pede Pra Eu Ficar‘ ocupando a posição #106.

A música é uma regravação de uma das faixas do álbum "Marcantes", da Banda Batidão, que foi lançado em 2009. Pabllo, que viveu até os 13 anos em Santa Izabel, no Pará, resgata as origens da adolescência em um novo projeto de músicas de tecnomelody e tecnobrega.