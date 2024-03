'Fazer o P' confunde fãs em música regravada por Pabllo Vittar; conheça a expressão paraense

Os paraenses entendem perfeitamente as expressões que envolvem as aparelhagens locais. Porém, agora com a regravação da música "Ai Ai Ai Mega Príncipe", pela cantora Pabllo Vittar, os brasileiros estão confusos com a expressão “fazer o P”. A artista lançou na última terça-feira (5), essa nova versão, sucesso da Banda Batidão.

Muitas pessoas achavam que “fazer o P” era para enfatizar o nome da Pabllo, mas não é!

“Fazer o P” é a citação da aparelhagem Mega Príncipe Negro, que a música faz referência, inclusive é possível fazer o P usando as duas mãos, outra característica local. A aparelhagem pe comandada pelos irmãos, os DJs Edilson e Edielson, que também são citados na canção.

A letra conta a história e fala de uma pessoa que cansou de insistir em um relacionamento e que, por isso, vai deixar de se importar e se divertir na Mega Príncipe Negro.

“Ai Ai Ai Mega Príncipe” foi regravado na voz de Pabllo para seu próximo álbum de estúdio, Batidão Tropical vol. 2.