Pabllo Vittar divulga prévia de regravação de tecnomelody que estará em novo álbum; confira

A cantora Pabllo Vittar liberou nesta quarta-feira (14) uma prévia da regravação do tecnomelody "Ai Ai Ai Mega Príncipe", de Manu, para o "Batidão Tropical Vol. 2", seu próximo álbum de estúdio que será lançado no primeiro trimestre de 2024 e trará outras músicas do mesmo gênero.

VEJA MAIS

Continuação do primeiro projeto, que iniciou em 2021, o novo trabalho da artista contará com uma série de outras regravações de tecnomelody, como "Não Desligue o Telefone", da Banda Djavú".

No último dia 15 de janeiro, Vittar lançou a música "Pede Pra Eu Ficar", com sample de "Listen To Your Heart", da dupla Roxette. A faixa é acompanhada de um videoclipe e faz parte do novo disco da artista.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do edito de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)