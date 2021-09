Pabllo Vittar anuncia clipe de 'Bang Bang' em homenagem ao ícone paraense Mylla Karvalho

Em meio a brincadeira do meme "Pabllo Vittar vai passar mal", marcado para este dia 20 de setembro, às 17h, a artista decidiu presentear os fãs com a notícia do quarto videoclipe de seu álbum mais recente, "Batidão Tropical".

LEIA MAIS

Desta vez, o videoclipe será de uma das regravações presentes no disco, a canção "Bang Bang", sucesso da banda Companhia do Calypso, fenômeno paraense do início dos anos 2000.

Em nota divulgada pela assessoria de Pabllo Vittar, o clipe será uma homenagem à artista Mylla Karvalho, um dos ícones da infância da cantora. O videoclipe chega ao canal de Pabllo Vittar na sexta-feira, 24.

Ouça: