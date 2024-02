Pabllo Vittar homenageia Joelma em fantasia para o Carnaval

O look escolhido pela cantora Pabllo Vittar para subir aos palcos do "Bloco da Pablo", neste domingo (11), em São Paulo, foi inspirado na cantora paraense Joelma. A fantasia para o Carnaval é uma homenagem às divas do Norte e Nordeste.

No seu perfil do Instagram, Pabllo não economizou elogios à paraense e escreveu que foi uma honra receber o prêmio de Artista Musical, no palco do MTV Miaw, pelas mãos da própria estrela do Calypso, em 2021. “Joelma é nosso patrimônio nacional”, ressaltou.

Pabllo já comandou o "Bloco da Pabllo" em 2019, 2020 e 2023, quando o bloco reuniu um público que variavam de 200 mil a 500 mil pessoas.