Pabllo Vittar anuncia lançamento de regravação de tecnomelody paraense 'Ai Ai Ai Mega Princípe'

A cantora Pabllo Vittar anunciou nesta terça-feira (5) o lançamento de “Ai Ai Ai Mega Príncipe”, que estará disponível nas plataformas de músicas às 21h. A faixa de tecnomelody fará parte do álbum "Batidão Tropical 2", que será lançado ainda no primeiro semestre do ano.

A drag queen já havia divulgado uma prévia da música, animando bastante os fãs, sobretudo os da região Norte do país. "Tô pronto para fazer o 'P'", comentou um fã, fazendo referência a um trecho da música. "A capa perfeita", elogiou outro. "Que capa linda. A estética dessa era está impecável", escreveu um terceiro.

A música é uma regravação de uma das faixas do álbum "Marcantes", da Banda Batidão, que foi lançado em 2009. A artista, que viveu até os 13 anos em Santa Izabel, no Pará, resgata as origens da adolescência em um novo projeto de músicas de tecnomelody e tecnobrega.

Como pontapé inicial da nova era, Pabllo Vittar lançou a música "Pede Pra Eu Ficar" no dia 16 de janeiro, acompanhada de um videoclipe.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)