Pabllo Vittar e Fresno gravam clipe para novo álbum; saiba mais

A cantora Pablo Vittar e a banda Fresno selam parceria musical em gravação de videoclipe. A novidade foi divulgada pela banda no X (Twitter) nesta terça-feira, 23. Confira abaixo.

Na segunda-feira, 22, a banda gerou suspense entre os internautas ao falar de uma “gravação com alguém muito especial”. Até mesmo o perfil da Billboard Brasil repostou a publicação.

A banda Fresno instigou mais os seguidores e fãs ao publicar um vídeo de Lucas Silveira, vocalista, e Pabllo em um carro. Todas as imagens divulgadas são em preto e branco.

Título e data de lançamento não foram divulgados, mas a banda revelou, por meio de representantes, que a produção será em preto e branco, com plateia e mostrando Fresno na vida da Pabllo e a cantora como parte da banda. A estética adotada é a underground. As informações são do site Papel Pop.

No dia 23 de novembro de 2023, a banda Fresno lançou o single “Eu Nunca Fui Embora” em todas as plataformas digitais. O último lançamento de Pabllo foi a música “Pede Pra Eu Ficar”, com inspiração em “Listen To Your Heart”, de Roxette.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)