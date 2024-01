Jão beija produtor ao vivo em fim de show e deixa fãs eufóricos; vídeo

O cantor Jão protagonizou um momento após o fim do segundo show da "SUPERTURNÊ" no Allianz Parque, em São Paulo, neste domingo (21). Ao final do evento, o artista de 29 anos desceu do palco e, antes de chegar perto do público, beijou o produtor Pedro Tófani, com quem já teve um relacionamento no passado. Assista.

O momento aconteceu ao som da música "Alinhamento Milenar", presente no último álbum de estúdio "SUPER", que fala sobre a relação única e destinada de um casal. Os fãs presentes no show e a web ficaram animados com o momento, já que existe a teoria de que o cantor escreveu diversas músicas de seus quatro álbuns de estúdio inspiradas em Pedro. No X (antigo Twitter), as palavras "ELE BEIJOU O PEDRO" permaneceu nos assuntos mais comentados até a manhã desta segunda-feira (22).

Quem é Pedro Tófani?

Pedro Augusto Tófani Fernandes Palhares, conhecido como Pedro Tófani, nasceu em 30 de janeiro de 1995. Ele fez faculdade de publicidade na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), onde conheceu João Vitor Romania Balbino, o Jão.

Os dois tiveram um relacionamento amoroso no passado. Durante uma participação no Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, no fim de 2022, Jão confirmou que teve um romance com Pedro em rede nacional. No entanto, a relação terminou em 2019.

Apesar de não estarem juntos, Pedro Tófani continuou trabalhando com o cantor, sendo seu produtor musical, sócio e diretor criativo. Agora, com o beijo que causou alvoroço, fãs teorizam que os dois reataram a relação.

*(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)