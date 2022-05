Novo vídeo mostra ônibus e estrondo do acidente da dupla Conrado e Aleksandro; veja

Imagens registradas por câmeras de segurança de um estabelecimento à beira da Rodovia Régis Bittencout, no interior de São Paulo, mostram o ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro momentos antes do acidente que vitimou seis pessoas, incluindo o vocalista Aleksandro, no último sábado (07). No registro, é possível ver o veículo dos cantores passando ao fundo e, momentos depois, um estrondo pode ser escutado.

VEJA MAIS

O ônibus da dupla tombou em um canteiro central da rodovia por volta das 10h30, no km 402,2 da pista sentido São Paulo Paulo. Os músicos haviam feito um show na sexta-feira (06) em Tijuca do Sul e seguiam para São Pedro. Confira o vídeo:

Explosão no pneu pode ter gerado o acidente

Segundo o advogado da dupla, Marco Valadares, o acidente pode ter ocorrido devido a explosão do pneu, negando que o automóvel estivesse em alta velocidade. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também chegou a informar que um pneu estourado poderia ter sido a causa, suspeitando que, por conta disso, o motorista acabou perdendo o controle. O pneu dianteiro esquerdo foi encontrado com danos.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)