Nora de Tarcísio Meira diz que Glória Menezes está ‘muito triste’ e vive 'intensamente' o luto

A nora do ator Tarcísio Meira, que morreu da vítima da Covid-19 no último mês, Mocita Fagundes, revelou que Glória Menezes ainda encontra-se “muito triste” pela morte do companheiro de mais de 50 anos. As informações são do portal UOL.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, Mocita contou aos fãs da atriz que a sogra, também hospitalizada e infectada pelo vírus, está bem de saúde, porém, sofre com a ausência do marido. Por isso, ela e os familiares têm se empenhado em oferecer todo o carinho e apoio à global neste momento.

“Eu tive que vir para Porto Alegre, mas já volto para ficar com ela na quarta. Fisicamente ela está ótima. Faz suas caminhadas diárias, cuida da alimentação e é de uma lucidez invejável. Evidente que está muito triste, não seria diferente. Mas ela não se furta aos sentimentos. Vive-os com intensidade. Aos poucos, ela vai retomar o brilho no olhar que sempre admiramos! Viva a Glória! Obrigada pelo carinho!'', afirmou, tentando tranquilizar os internautas.