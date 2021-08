Glória Menezes recebe alta de hospital e filho diz: 'Pior momento da vida dela'

A atriz Glória Menezes terá alta hospitalar nesta segunda-feira (16), após ser internada para tratar sintomas da covid-19. Aos 86 anos, ela deu entrada no dia 6 de agosto junto com o marido, Tarcísio Meira, que não resistiu e faleceu. O anúncio sobre a saída da atriz do hospital foi dada pelo assistente pessoal de Glória, Tadeu Lima. As informações são do Globo.

O ator Tarcísio Filho, único filho do casal, contou que a mãe está fragilizada e passa por um dos momento mais difíceis de sua vida, após perder o marido. "Eu sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida (contar sobre a morte de Tarcísio). Eu me preocupava como ela ia reagir nesse sentido. Ela está frágil, está passando pelo pior momento da vida dela, mas está vivendo a intensidade daquele momento. E não se nega a viver aquilo. Se ela tiver que chorar, ela vai chorar. Se ela tiver que cair, vai cair. Ela não nega a vida. Não tem barreiras para com o sentimento dela e eu acho isso muito bom", disse em entrevista.