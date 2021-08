Tarcísio Filho homenageia o pai Tarcísio Meira nas redes sociais

Tarcísio Filho se manifestou pela primeira vez após a morte do pai, o ator Tarcísio Meira, que faleceu na última quinta-feira (12/8), aos 85 anos, por complicações da Covid-19.

Em uma publicação feita na madrugada da última sexta-feira (13), no Facebook, Tarcisinho publicou uma foto do pai nos agradecimentos da peça "O Camareiro". Esse foi o último trabalho de Meira nos palcos dos teatros.

O sepultamento e velório de um dos atores mais queridos do Brasil ocorreu na sexta-feira apenas com a família. Glória Menezes, esposa de Meira, segue internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tratando a Covid-19. A atriz foi internada em 6 de agosto.