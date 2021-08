VÍDEO: Após morte, internautas resgatam vídeo de Tarcísio Meira fazendo compras em Belém

Um vídeo postado em 2017, no Twitter, voltou a circular nas redes sociais na última quinta-feira (12), após a morte de Tarcísio Meira. Internautas resgataram as imagens do ator fazendo compras em Belém, no dia 04 de maio daquele ano, em um supermercado da capital.

VEJA MAIS:

Muito abordado pelos fãs, ele atende a todos, tira fotos e conversa com alguns. Veja as imagens: