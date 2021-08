Cena de ‘despedida’ de Paulo José e Tarcísio Meira viraliza na web e comove fãs dos atores

Uma cena dos atores Tarcísio Meira, que morreu na manhã desta quinta-feira (12) por complicações da covid-19, aos 85 anos, e Paulo José que veio à óbito na última quarta-feira (11), em decorrência de uma pneumonia, aos 84 anos, viralizou nas redes sociais e comoveu o público e fãs dos artistas. O conteúdo foi ao ar durante o programa “Encontro” de Fátima Bernardes. As informações são da Revista Quem.

VEJA MAIS

Na sequência de um episódio da novela "Um Anjo Que Caiu do Céu", exibida em 2001, os personagens Alceu (Paulo José) e o amigo fotógrafo João Medeiros (Tarcísio Meira) falavam sobre um encontro no céu e, para isso, era preciso seguir caminhos diferentes. “[Será] mais cedo do que você pensa”, afirmou Tarcísio, sob o papel. Veja:

Os atores ainda contracenaram na minissérie O Tempo e o Vento (Globo, 1985) e na novela Roda de Fogo (Globo, 1986). Confira a repercussão nas redes sociais sobre a partida dos dois artistas: