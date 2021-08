Glória Menezes é informada sobre falecimento do esposo Tarcísio Meira

A atriz Glória Menezes foi informada do falecimento do esposo Tarcísio Meira nesta quinta-feira (12) por um assessor pessoal. O ator, que estava internado com Covid-19, faleceu após estar internado na UTI. De acordo com o assistente pessoal da artista, ao jornal O Globo, Glória recebeu a informação com muita tristeza.

A atriz também está internada infectada com covid-19, e segue internada em quarto do hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). O boletim mais recente da instituição, divulgado por volta das 14h30, desta quinta-feira (12), aponta que Glória está "em recuperação e em desmame progressivo do oxigênio".

Segundo o Globo, a atriz demonstrou "muita inquietação" ao ser informada pela família de que Meira havia sido entubado no fim de semana. Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o coronavírus no último mês de março.

Mesmo com as duas doses os atores podem se infectar e adoecer, o objetivo principal das vacinas é reduzir o risco de episódios graves e mortes, e todos os demais cuidados devem ser mantidos.

Os dois estavam casados desde 1962, dando início a uma longa parceria na ficção e na vida.