Filho de funcionário de Tarcísio Meira no PA ressalta bondade do ator: 'Alfabetizado em sua fazenda'

O filho de um ex-funcionário da fazenda do ator Tarcísio Meira, localizada no Pará, usou as redes sociais para fazer um agradecimento especial ao astro da TV Globo. Cláudio Bacurau não poupou elogios ao ator e a forma como ele tratava seus funcionários.

"Este homem, pra mim, representa a simplicidade em um mundo que muitos se deixam levar pela vaidade da fama. Na minha infância meu pai foi funcionário na fazenda do grande ator e ser humano: Tarcísio Meira. Sabemos que a grande maioria dos fazendeiros ou patrões não ligam muito para o bem estar dos seus funcionários, porém, ainda na década de 90, em contra mão a realidade da maioria das fazendas, a São Marcos oferecia aos seus funcionários moradias de excelentes qualidades (casas de alvenaria), água potável, energia elétrica (própria e gratuita), transportes e escola às crianças. Fui alfabetizado em sua fazenda e não tenho dúvidas que esse cuidado foi importante na vida de cada um que ali conviveram. O mundo precisa de pessoas como foi esse grande ser humano, descanse em paz!", escreveu o rapaz.

O ator Tarcísio Meira, 85 anos, e sua esposa, Glória Menezes, 86, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início deste mês. O casal estava junto desde 1962. Tarcísio precisou ser intubado e acabou não resistindo e veio a óbito no dia 12 de agosto.

