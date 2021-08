Superstição? Tarcísio Meira falou de maldição na família por descender de Tiradentes

Vários famosos escolhem criar nomes artísticos, ao invés de usarem os de batismo. Esse foi o caso de Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, o ator Tarcísio Meira. Em uma de suas inusitadas entrevistas, ele revelou a origem de seu nome e comentou sobre a superstição de possuir 13 letras, assim como o nome artístico da esposa, a atriz Glória Menezes. As informações são do UOL.

Ao ser questionado sobre a crença de ter sorte ou azar devido a escolha do nome, ele falou que tudo não passou de uma coincidência. “O Meira surgiu por parte de mãe, ela era Gonçalves Meira. Adotei o Meira por razões óbvias, Magalhães era muito complicado. Por coincidência tinha 13 letras, e os atores do meu tempo se preocupavam com isso. Muitos tinham 13 letras no nome", contou.

Ele também falou que o nome não tem relação com a história da família: "Meu tio dizia que minha família foi amaldiçoada! Desde criança, ouvi que Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier, o líder da Inconfidência Mineira) é meu antepassado e que foi esquartejado e exibido em praça pública, sendo todos os seus descendentes amaldiçoados”, disse entre risos. Depois falou sobre o número 13 ser prática em sua época: “Era moda… Se eu fosse me preocupar com a sorte ou com a falta dela, estaria perdido”, afirmou.

Nesta mesma entrevista, Glória Menezes contou sobre seu nome artístico também ter 13 letras: "Me chamo Nilcedes (Soares Magalhães), uma mistura dos nomes dos meus pais, José Nilo e Mercedes. Não dá para assinar assim, não é? Glória é Glória em qualquer língua. O Menezes vem das minhas origens portuguesas... E formou 13 letras!", disse.