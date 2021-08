‘Reencontro comigo mesmo’, disse Tarcísio Meira ao comentar sobre casa no Pará

Por vários anos de sua vida, Tarcísio Meira viveu no campo. Durante uma entrevista ao “Globo Rural”, ele falou de uma propriedade que possui no Pará, onde passou muito tempo durante as férias. O ator chegou a declarar que o ambiente calmo e sereno lhe dava o equilíbrio que precisava para lidar com a agitação da rotina de trabalhos. As informações são do UOL.

Tarcísio Meira viveu os últimos meses de sua vida em uma fazenda, em São Paulo, com a esposa, a atriz Glória Menezes. Mas há muitos anos, ele costumava passar grandes temporadas em outra propriedade, localizada na cidade de São Marcos, interior do Pará. No local, o ator criava gados e disse que a fazenda era um de seus refúgios preferidos.

"Sou paulista e paulista é meio bandeirante. Sempre tive fascínio por terras, pela Amazônia, acho uma coisa fantástica. E quis comprar uma fazenda para me estabelecer. É um lugar do qual eu gosto e é muito importante. Um reencontro comigo mesmo, com as minhas origens e minhas verdades", disse o ator sobre a propriedade no Pará, em uma entrevista no ano de 2019.