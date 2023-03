Nicole Bahls revela preferir vender latinha na praia a criar perfil no OnlyFans

Durante sua participação no podcast ‘Pod Delas’ desta terça-feira (21), Nicole Bahls revelou preferir vender latinhas na praia a ter que vender fotos íntimas no aplicativo OnlyFans.

A ex-Fazenda disse não ter “nada contra” com quem cria perfil e trabalha na plataforma, mas que não cogita a possibilidade de fazer esse tipo de conteúdo. “Não chego nem perto [de OnlyFans]. Deus me livre! Prefiro vender latinha na praia. Não tenho mais nem corpo, nem idade para isso. É um dinheiro que não vale a pena”, afirmou.

Nicole contou que não aconselharia pessoas a fazerem o perfil na plataforma, e que se tiver outras formas de trabalhar e ganhar dinheiro, é melhor. Na conversa com Tata Estaniecki e Boo Unzueta, a famosa disse ainda estar arrependida de ter posado nua para a PlayBoy, o que na época era um status de símbolo sexual.

Bahls também destacou a dificuldade de viver com seus familiares após a publicação da revista, principalmente com seu pai e cunhado, e que o valor do cachê só dava para comprar um apartamento pequeno.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)