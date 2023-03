Revista Playboy dá guinada e tenta competir com o OnlyFans

A Playboy está relançando sua revista icônica, agora digitalmente, com a intenção de concorrer com a plataforma OnlyFans, conforme revelou o The Post.

A revista impressa que fechou em 2020, será lançada ainda neste ano, de forma online, como uma entrada para a “plataforma de criadores” da Playboy, que a marca está anunciando como uma alternativa “elevada”, “segura” e “exclusiva” ao OnlyFans.

Agora, em vez de “coelhinhas” da Playboy, você terá “criadores” da Playboy, que postarão conteúdo adulto e não adulto em suas páginas, darão aos assinantes acesso exclusivo às suas vidas e estamparão a capa online da revista.

Modelo ganhou mais de US$ 1 milhão como criadora da Playboy

The Post teve acesso à capa digital da Playboy, que apresenta a modelo Amanda Cerny, que ganhou mais de US$ 1 milhão como criadora da Playboy usando a versão beta da plataforma, “Centerfold”.

A Playboy lançou o “Centerfold” pela primeira vez tendo como porta-voz Cardi B, em dezembro de 2021, como um lugar “para liberdade criativa, expressão artística e positividade sexual”.

Muito parecido com o OnlyFans, permite que as modelos acumulem assinantes pagantes.

A Playboy disse ao The Post que está abandonando o nome “Centerfold” e a plataforma será integrada ao legado da Playboy.

VEJA MAIS

“Nossa plataforma de criadores da Playboy é a revista Playboy para o século 21”, disse a diretora de marca da empresa, Rachel Webber. “Estamos colocando o poder da criação de conteúdo nas mãos da comunidade criativa e dando a eles as ferramentas para interagir e monetizar suas bases de fãs diretamente.”

A grande diferença entre OnlyFans e Playboy, diz a marca, é que enquanto qualquer um pode se tornar um criador OnlyFans, os criadores da Playboy devem se inscrever e ser aceitos por sua equipe editorial.

Ainda assim, a nova plataforma da Playboy compartilha muitos dos recursos do OnlyFans: os usuários podem se inscrever e pagar para visualizar conteúdo adulto e não adulto e poderão enviar mensagens para as modelos - tudo isso enquanto obtêm "acesso" especial às suas vidas diárias.

A empresa disse que a nova revista digital apresentará ensaios de criadores e conteúdo sobre como é fazer parte da Playboy.