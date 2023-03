Filho de Andressa Urach apoia a mãe no OnlyFans e responde seguidores agressivos

Arthur Urach, o filho mais velho de Andressa Urach, mostrou apoio à mãe em relação às críticas que ela vem recebendo por seu perfil no OnlyFans. Em seu perfil no Instagram, o jovem de 17 anos respondeu a perguntas de seguidores e afirmou que apoia as decisões da modelo.

VEJA MAIS

"Por que você apoiou sua mãe a voltar para a prostituição e fazer OnlyFans?", perguntou um seguidor. "Gente, seguinte, alguém paga as contas dela? Não, só ela", respondeu Arthur, destacando que a mãe tem o direito de fazer o que quiser para ganhar dinheiro.

Arthur também respondeu a questionamentos mais agressivos, como a pergunta de uma seguidora que perguntou se ele apoiaria a mãe mesmo se ela matasse ou roubasse. O jovem afirmou que o que a mãe está fazendo não é crime e que ele só se preocuparia se ela cometesse algum ato ilegal.

Atualmente nos Estados Unidos, onde investe na carreira de DJ, Arthur também respondeu a acusações feitas por Thiago Lopes, ex-marido de Andressa, de que ele estaria ilegalmente no país. "O visto ainda está valendo", desmentiu o filho da modelo.