Nasce Nina, suposta filha de Vitão com a modelo Suelen Gervásio; veja a foto

Nasceu, na noite da quarta-feira (27), a pequena Nina, filha da Suelen Gervásio e, supostamente, com o cantor Vitão. A informação foi confirmada pela modelo, pelas redes sociais. A mamãe do mês posou ao lado da recém-nascida e expressou o amor pela herdeira.

"Não falta mais nada", declarou ela na legenda da publicação. A imagem mostra a pequena Nina enrolada em uma cobertinha enquanto repousa no colo da mãe. Vitão não se pronunciou.

(Instagram / @suelengervasio)

Desde o anúncio da gravidez, a paternidade da bebê permanece como um mistério, uma vez que a modelo informou que não realizaria um exame de DNA para determinar o pai biológico. Em julho, Vitão e Matuto, outro cantor apontado como possível pai da criança, anunciaram que estavam dispostos a fazer o teste para assegurar todo o suporte necessário a Nina.

"Nós dois estamos tomando uma decisão que todo homem deveria tomar: se sabe que pode ser pai de uma criança, ele já deveria pedir logo o exame de DNA desde antes do nascimento ou no nascimento e não esperar a mãe pedir. Qualquer um de nós que for pai biológico de Nina assumirá todos os cuidados paternos dela. Qualquer uma de nossas famílias também receberá Nina com amor e orgulho. Nossa equipe e nosso advogado sempre estiveram e continuarão abertos ao diálogo com a advogada da Suelen e com ela própria para que este seja nosso primeiro e último comunicado público conjunto sobre o nascimento de Nina, preservando-a", afirmaram.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Suelen Gervasio desabafou sobre a repercussão em torno da gravidez, enfrentando críticas e comentários preconceituosos. Ela explicou que sempre deixou claro para Vitão que ele tinha o direito de realizar um teste de DNA. A modelo também compartilhou que recebeu apoio de Vitão durante todo o processo.