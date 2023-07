Mãe da filha de Vitão, Sue Zulu critica cantor: 'Sem 1 real do pai'

Vitão não tem prestado assistência à mãe da filha, Suelen Gervásio, conhecida como Sue Zulu, e não estará presente no momento do nascimento da bebê, que receberá o nome de Nina. A própria modelo expôs essa situação em seus stories no Instagram, desabafando sobre a ausência do cantor durante sua gravidez. Ela decidiu se manifestar devido aos inúmeros questionamentos sobre o pai da criança.

"Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu em mídia falando bonito e dizendo que é pai, e no off estava fazendo igual muitas pessoas vieram fazendo comigo. Se eu recebo isso de pessoas que não me conhecem, é por causa do mesmo", iniciou Suelen.

Em seguida, ela afirmou: "Eu não vou ficar aqui respondendo inúmeras mensagens sobre paternidade. Até porque eu não tive um pai e esse posto não me pertence. Eu sou mãe! Pai é escolha! E, sim, compro roupas caras e baratas para a minha filha, porque sou eu que pago! Cada coisinha que ela tem, quem compra sou eu! Sem 1 real do ‘pai’, que nunca comprou nada para a bebê, e depois que entrou em um relacionamento (bem antes da exposição), mudou completamente", disse ela.

E ela continuou: "E qualquer coisa que ele venha justificar tais atitudes ou vocês que não sabem de nada virem dar palpites, não chegará perto da realidade. Eu estou gerando e amando, eu sou mãe! Ele deseja que ‘essa criança’ não seja dele! É assim que ele fala da bebê, a qual em entrevista ele se mostrou supercuidadoso e preocupado com xingamentos e racismo que sofri", recordou Suelen.

A modelo prosseguiu desabafando: "E para não ficar passando nervoso, que eu já vinha passando bem antes da exposição que ele me colocou estando grávida, eu decidi me afastar e proibir ele de estar até no momento do meu parto! E se alguém vier falar que existem dúvidas dele, e, por isso, ele agiu assim, quero informar que o bonito tá ligado de tudo desde o começo (então não existem dúvidas de nada)".

Ela finalizou dizendo: "E mesmo assim quis falar publicamente que seria pai. Eu não mereço viver isso neste momento da gestação, nenhuma mulher merece ser maltratada no momento em que estamos mais vulneráveis. Desejo melhoras para vocês e para o alecrim dourado. Que Deus conforte o coração dele quando a minha filha nascer".

Em outro story, dessa vez em vídeo, Suelen esclareceu: "Gente, só para deixar claro, tá tudo bem por aqui. Eu e a Nina estamos ótimas. Eu amo minha nenenzinha, ela é perfeita. Tô amando, gente. Tá tudo certo. E a lista que eu fiz online é para pessoas que sempre pedem o endereço da minha casa para poder mandar alguma coisinha para a Nina, ou para amigos que moram longe, que não poderão presentes o Chá Raiá dela, que vai ser presencial", comentou.

E ela concluiu: "É só isso. É complicado. Qualquer coisa que eu poste, as pessoas já direcionam a uma pessoa que me conheceu alguns meses de um ano da minha vida. Tá bom? Eu sou uma pessoa antes dessa pessoa. Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus", encerrou.

Revoltada com os julgamentos

Grávida de Vitão, Suelen Gervásio utilizou suas redes sociais, em meados de abril, para rebater os julgamentos que vem enfrentando desde que sua gravidez foi revelada. A modelo fez uma transmissão ao vivo para esclarecer as acusações relacionadas à gestação de uma menina, fruto de seu relacionamento com o cantor.

"A partir de hoje minha filha não tem pai. Quem quiser se candidatar.. Vocês não estão dizendo que sou interesseira? Se candidatem.. Depositem um Pix. Se juntar todos os homens, não dá um decente", afirmou.

Segundo ela, a chamam de interesseira, mas ela garante que está enfrentando a gravidez sozinha, sem a ajuda de ninguém, e ainda revelou que precisou pedir dinheiro emprestado a agiotas para pagar suas contas.

A polêmica em relação ao seu nome começou quando Vitão assumiu a paternidade e sua identidade, como mãe, foi revelada. Em uma postagem no Instagram, Suelen declarou que "era apenas ela e a filha". Logo em seguida, a avó do cantor se manifestou contra a moça: "Como assim? Você já envolveu a família toda! O pai assumiu desde o resultado do exame de gravidez, desde que você disse que era dele".

Em seguida, seu ex-namorado, Marcos Vinícius Roel, também foi apontado como pai da criança, mas Suelen o bloqueou assim que o músico assumiu publicamente a paternidade. Ao Ibahia, ele afirmou que solicitará um teste de DNA para confirmar a informação dada pela modelo.

Suelen Gervásio, que é irmã do ator Rafael Zulu, demonstrou indignação com as informações divulgadas sobre ela. Ela revelou que a bebê se chamará Nina, mas nunca imaginou nem desejou toda essa exposição.