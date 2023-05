Na França, paraense entra em 'treta' de ex-BBBs Domitila e Aline Wirley

A paraense Débora Denecke saiu em defesa da ex-BBB Domitila Barros após um vídeo de Aline Wirley e Igor Rickli viralizar. Nele, segundo os internautas, o casal teria debochado da presença da ativista na 76º edição anual do Festival de Cannes.

Débora, que acompanha a ex-BBB na viagem à França e esteve junto com ela no desfile da Tiffany's Red Carpet Week, na última terça-feira (23), criticou a atitude do casal ao "fazer piada" do festival para o qual Domitila foi convidada.

“É um absurdo, um pessoal que está na casa dos 40 anos se prestar a isso. Nem meu filho, que tem metade da idade desse povo, se portaria dessa forma tão infantil. Domitila é um amor de pessoa. Se a luz dessas pessoas não está brilhando, então que deixem a dos outros brilhar em paz”, disse a paraense nas redes sociais.

A maquiadora também observou que o comportamento da ex-Rouge vai contra as pautas defendidas por ela mesma durante o confinamento do BBB 23. "Em vez de ficar em casa debochando dos outros, vai para as ruas fazer algo pelo próximo. Domitila está aqui recebendo um prêmio por mérito, porque desde criança ela e sua família lutam por um mundo melhor e para que seres humanos tenham oportunidades e dignidade", desabafou.

No Instagram, internautas também concordaram com a paraense e não gostaram do tom mostrado no vídeo por Aline e Igor. "Domitila em Cannes enquanto tem gente omissa em casa com a agenda livre. Isso não afeta Domitila em nada", escreveu um.