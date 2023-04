Ex-participantes do BBB 23 já estão prontos e mostram looks para a grande final do reality

Logo mais, a partir das 22h25, começa a grande Final do BBB 23. Os ex- participantes começam a chegar aos Estúdios Globo e mostram os seus looks.

Domitila Barros

Domitila Barros foi uma das primeiras. Com vestido de brilhos nas cores preta, prata e verde ela complementa o look com biojoias, também conhecidas como joias naturais ou eco joias, desenvolvidas a partir de materiais orgânicos.

Gabriel Santana





Gabriel Santana usa uma roupa de couro preta. O ex-brother posou com Key Alves para as fotos e os dois brincaram com o novo visual: "Estamos lindos e loiros, gente!", disse a jogadora de vôlei ao Gshow.

Key Alves

A ex-sister apostou em um vestido prata com brilhos. A peça, do estilista Eduardo Amarante. Para completar, botas cano alto e da cor branca.

Cezar Black

O enfermeiro mostrou o lado bem-humorado ao chegar de peruca ruiva.

Gustavo

Já Gustavo está com seu chapéu de cowboy e jaqueta de couro.

Marília

Marília veste uma roupa preta com detalhes de franjas na cor prata