Namorado de Domitila, do BBB 23, é descoberto e recebe 3 mil directs

A ativista social e Miss Alemanha, Domitila Barros, ficou 93 dias de BBB 23, mas somente no último dia da participação no programa, o namorado da sister, o alemão Moritz Carlo, foi descoberto. Ela contou a reação do rapaz: "Ele falou: 'Domitila, eu acordei do nada e tinham 3 mil directs para mim. O que aconteceu?' Tinham 15 mil pessoas querendo seguir (risos)".

Segundo Domitila, Mori, como é chamado por ela, é uma pessoa muito reservada: "Ele é extremamente anônimo. Tem dois amigos, 200 seguidores, muito reservado, não gosta de festa. Eu respondi que deve ter sido porque eu saí do BBB. Ele falou que vai deletar as redes. Disse que uma amiga da escola, da quarta série, foi passar um dia no Brasil e já sabe de tudo".

Domitila, que foi eliminada do programa na noite da terça-feira, 18, comentou sobre o relacionamento no podcast Bate-Papo BBB. Ela deixou um recado para o namorado em alemão: "Falei para ele desculpa, que não foi minha intenção escancarar quem é ele e mostrar foto, dizer tudo, mas que quero muito encontrá-lo em breve e que ele venha para cá, porque preciso que ele esteja ao meu lado nesses dias".

O casal já está junto há sete anos. "Eu quero ganhar muito dinheiro, porque casar eu tenho a vida toda. Ele tem os corres dele e eu os meus. A gente passa meses sem se encontrar e está tudo bem". Ela afirma que recebeu o apoio dele para participar do BBB 23, mas houve um pacto entre eles: "Ele me disse: 'É o seu sonho, vá. Mas eu não sou obrigado a me envolver não, né? Eu sou uma pessoa pacata e não vou saber lidar com isso. Faça o seu e, quando Deus permitir, a gente se encontra'".