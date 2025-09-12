Mari Fernandez anuncia data que vai casar com influencer; Manu Bahtidão será uma das madrinhas
Cantora anunciou a data da união com Júlia Ribeiro. A cerimônia terá 250 convidados e shows
Mari Fernandez anunciou a data de seu casamento com a influenciadora Júlia Ribeiro. A cantora revelou, à Vogue, que a cerimônia será realizada no dia 14 de outubro, em uma fazenda no interior de São Paulo. O casal está junto desde 2021 e deve reunir cerca de 250 convidados. A artista havia feito o pedido de casamento no Dia dos Namorados. As juntas estão juntas há quatro anos.
Entre os convidados, estão nomes conhecidos da música, como Xand Avião, Murilo Huff e Lauana Prado. Já a cantora Manu Bahtidão foi escolhida para ser uma das madrinhas da união. A celebração também terá apresentações musicais. Pedro Sampaio e Henry Freitas já estão confirmados para animar a noite.
