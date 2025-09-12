Capa Jornal Amazônia
Mari Fernandez anuncia data que vai casar com influencer; Manu Bahtidão será uma das madrinhas

Cantora anunciou a data da união com Júlia Ribeiro. A cerimônia terá 250 convidados e shows

Mari Fernandez está noiva da influenciadora Júlia Ribeiro (Reprodução/ Redes sociais)

Mari Fernandez anunciou a data de seu casamento com a influenciadora Júlia Ribeiro. A cantora revelou, à Vogue, que a cerimônia será realizada no dia 14 de outubro, em uma fazenda no interior de São Paulo. O casal está junto desde 2021 e deve reunir cerca de 250 convidados. A artista havia feito o pedido de casamento no Dia dos Namorados. As juntas estão juntas há quatro anos.

Entre os convidados, estão nomes conhecidos da música, como Xand Avião, Murilo Huff e Lauana Prado. Já a cantora Manu Bahtidão  foi escolhida para ser uma das madrinhas da união. A celebração também terá apresentações musicais. Pedro Sampaio e Henry Freitas já estão confirmados para animar a noite.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Celebridades
