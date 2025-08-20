Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantora Mari Fernandez se apresenta em Inhangapi no 26º Festival do Açaí; saiba mais

Sobre o repertório, a artista adiantou que o show traz as músicas mais ouvidas nas plataformas digitais

O Liberal
fonte

“O Pará tem muitos talentos. E eu fico feliz de que, mesmo com tantos talentos, a galera me escolhe", diz a cantora (Divulgação/ Mari Fernandez)

Conhecida nacionalmente com o hit “Pé na Rua”, a cantora cearense Mari Fernandez será a principal atração do 26º Festival do Açaí, que começa nesta quinta-feira (21), no Espaço Cultural de Inhangapi, município no nordeste do Pará. A artista sobe ao palco no domingo (24). A programação do evento inclui atrações locais, apresentações de sons automotivos e atividades culturais e gastronômicas.

Apaixonada pelo Pará, a cantora falou sobre a expectativa para se apresentar pela primeira vez em Inhangapi, município localizado a 92 quilômetros de Belém. “Eu tenho um respeito muito grande pelo Pará. Pela cultura do Pará. Todas as vezes que eu toco no estado, eu sou muito bem recebida. Eu fico muito feliz de fazer parte de um festival tão massa, um festival de tanta cultura, e de ser a atração”, afirmou.

A cantora destacou ainda a honra de ter sido escolhida, mesmo diante da força de artistas locais. “O Pará tem muitos talentos, muitas cantoras, grandes nomes da música. E eu fico feliz de que, mesmo com tantos talentos, a galera me escolhe para fazer parte de um festival tão importante. Espero que realmente no dia 24 eu consiga levar muita alegria para a galera nesse festival”, disse.

Mari relembrou sua relação próxima com o público paraense, que começou quando conheceu o tecnomelody em parceria com Manu Bahtidão, no hit “Abismo”. “Fui entender o que era o tecnomelody e quem eram os artistas que representavam o gênero. Gravei com ela a música ‘Abismo’ e acho que isso fez o público paraense me abraçar ainda mais”, contou.

Sobre o repertório, a artista adiantou que o show trará as músicas mais ouvidas nas plataformas digitais. “Preparei um show com a maioria das minhas músicas, mas sou muito de improviso também. Vou sentindo na hora o que o show precisa e o que a galera quer. Mas posso garantir que será um show bem massa, bem caprichado, para que a galera curta muito”, garantiu.
Além da música, Mari reforçou sua paixão pela culinária paraense. “Eu gosto muito de peixe e, quando conheci o do Pará, fiquei maluca. Tem um restaurante em Belém que, se eu for a Belém e não comer peixe de lá, parece que não fui ao Pará. Sou louca pelo peixe de lá”, revelou.

A artista também não descartou futuras parcerias com músicos locais. “Acho que, se alguém me convidar e for uma proposta boa, eu super topo. Tudo vai depender da música, de quem está convidando e de como faremos o lançamento”, disse.

O prefeito de Inhangapi, Jr. Feitosa, destacou a importância do evento para a economia e identidade da cidade. “É um momento que a gente tem para poder mostrar e valorizar o nosso produto, o açaí, valorizar o nosso produtor, mostrar o potencial do fruto em suas diversidades e aí poder potencializar ainda mais o nosso ouro negro”, declarou.

 

