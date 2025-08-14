Abaetetuba comemora 130 anos com programação especial e show de Mari Fernandez

Nesta sexta-feira, 15 de agosto, o município de Abaetetuba celebra seus 130 anos de história, cultura e tradição. Para marcar a data, a cidade preparou uma programação especial que promete reunir a população em um dia repleto de arte, música e manifestações culturais.

As comemorações começam com diversas apresentações culturais que evidenciam as raízes e a riqueza artística da região. Ao longo do dia, o público poderá prestigiar artistas locais, grupos folclóricos e atrações que exaltam a identidade de Abaetetuba.

E para encerrar as festividades com grande estilo, a noite será marcada pelo show da cantora Mari Fernandez, um dos nomes mais populares da música brasileira atual. A apresentação promete atrair milhares de pessoas para celebrar juntas o orgulho de ser abaetetubense.

A programação foi pensada para todas as idades e perfis, com o objetivo de fortalecer os laços comunitários e homenagear os 130 anos de fundação do município. Uma verdadeira festa para celebrar o passado, o presente e o futuro de Abaetetuba.