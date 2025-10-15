Capa Jornal Amazônia
Focos de queimadas no Pará têm queda de 85% entre julho e setembro de 2025, diz Semas

Nesse intervalo, foram registrados 4.929 focos em 2025, frente aos 33.931 contabilizados em 2024

O Liberal
fonte

O monitoramento das áreas com maior incidência de focos de queimadas é feito pelo Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (CIMAM). (Jader Paes/ Agência Pará)

Os focos de queimadas no Pará caíram 85% entre julho e setembro de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nesse intervalo, foram registrados 4.929 focos em 2025, frente aos 33.931 contabilizados em 2024. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) nesta quarta-feira (15).

De acordo com a Semas, o programa Pará Sem Fogo tem contribuído para essa redução. A iniciativa estadual, lançada este ano pelo governador Helder Barbalho, atua na prevenção e combate a incêndios florestais. O programa tem reforçado o monitoramento, a fiscalização, além de ações preventivas e de combate em todo o território paraense. Ainda de acordo com a pasta, o programa conta com a relativa amenização das condições climáticas.

Ainda de acordo com os dados, agosto e setembro também tiveram reduções expressivas: 1.273 e 2.853 focos, respectivamente, em relação a 13.677 e 17.079 focos observados em 2024. Com o decreto estadual nº 4.868, que declarou emergência ambiental e climática por 180 dias, o Governo pretende ampliar ainda mais as ações do programa, garantindo maior capacidade de resposta diante de incêndios florestais e eventos climáticos extremos, segundo a Semas.

Parceria

O Pará Sem Fogo, desenvolvido em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, atua em quatro eixos: monitoramento em tempo real, prevenção com base em ciência, resposta rápida coordenada e capacitação de brigadas locais. Também prevê a instalação de um Centro Integrado Multiagências, reunindo órgãos ambientais, agropecuários e de proteção comunitária em um único comando de operações, além de contar com o apoio de brigadas voluntárias para atuar no combate.

Responsabilidade ambiental

Helder Barbalho pontua que, com uma sequência de dados favoráveis, o Pará segue mostrando que é possível proteger a floresta e manter a responsabilidade ambiental. “A queda nos focos de queimada comprova que o Pará Sem Fogo é uma política pública eficaz, construída com base em planejamento, ciência e parceria com os municípios e comunidades. Vamos seguir ampliando essas ações para garantir um futuro sustentável para o nosso Estado e para a Amazônia”, destaca o governador.

O secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão, ressaltou o impacto direto das ações no resultado: “Os dados refletem o fortalecimento das ações estaduais para a preservação das nossas florestas, da nossa fauna, e da população. O Pará Sem Fogo vem para ampliar a presença dessas ações nos municípios e melhorar a resposta integrada do Estado”, afirma o secretário.

Palavras-chave

pará

queimadas

incêndio ambiental
Pará
.
