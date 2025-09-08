Mari Fernandez revela planos e fala sobre possível gravação no Pará: 'Quem sabe vem aí?'

A cantora Mari Fernandez não descarta a possibilidade de gravar um de seus projetos no Pará. Sucesso em todo o Brasil e referência no cenário musical da atualidade, a artista está estourada nas plataformas digitais com o projeto “Mari no Barzinho”, cuja última edição foi gravada em Belo Horizonte. A faixa principal, “Pé na Rua”, já ultrapassa a marca de cinco milhões de visualizações no YouTube e mais de sete milhões no Spotify. Além de BH, o projeto também já passou pelo Rio de Janeiro e por Goiânia. Agora, os fãs paraenses pedem por uma edição em Belém.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a artista falou sobre a relação com o público paraense. “Eu me sinto muito bem recebida, eu admiro muito o povo paraense, a cultura da galera do Pará. Eu sou cearense, e nunca tinha conhecido o Pará, infelizmente, antes de cantar. Mas tive essa honra, essa felicidade de, depois de me tornar cantora, poder conhecer o Pará, conhecer não só Belém, mas muitas cidades do interior também. Para mim, o Pará tem muitas culturas diferentes da minha. O normal seria estranhar. Mas, quando cheguei aqui, já fui me adaptando de cara, como se realmente eu fosse acostumada a conviver muito tempo com a cultura paraense”, relembrou Fernandez.

“Eu acho que muito disso é o carinho que o povo do Pará tem comigo. Sempre me recebeu com muita atenção. Sempre me deu muito amor. Sempre me recebeu com shows aqui na região todos lotados. A galera cantando todas as músicas. Acabou que, de uma maneira natural, a gente criou esse relacionamento, onde eu gosto muito de fazer shows no Pará. A nossa parceria só cresce. A minha agenda no ano tem muito show no Pará”, disse Mari Fernandez.

Segundo a cantora, essa relação consolidada explica o motivo de ainda não ter gravado um projeto no estado. “O carinho que eu tenho pelo povo paraense e que o povo tem por mim também é um carinho que todos os dias a gente já vem alimentando esse relacionamento. Eu acho que você demonstrar carinho por uma cidade, por pessoas, por uma cultura, por um estado não é só gravando um projeto. Porque hoje em dia gravar um projeto tem toda uma coisa por trás. A gente grava um projeto, principalmente eu, quando eu gravo um projeto, geralmente, é em uma região que eu quero alcançar porque eu não alcanço ainda, porque eu não faço tantos shows ainda. Então, talvez por isso, ainda não gravei um projeto aqui, porque de fato eu já faço muito show aqui. Já tenho uma conexão muito grande aqui”, afirmou.

Mari Fernandez também destacou que, mesmo sem uma gravação oficial, já realizou ações voltadas ao Pará. “Mas já gravei coisas voltadas para cá. Eu já gravei com a Manu Bahtidão. Gosto muito da Joelma. Já comentei que, se um dia a gente gravasse uma música juntas, para mim, seria uma honra. A gente já se conheceu pessoalmente e é uma artista que eu admiro muito. Acho que a minha maneira de agradecer e fortalecer esse relacionamento com o povo paraense, eu não espero só pela gravação de um projeto. Todas as vezes que eu venho, desde o momento que eu pouso em Belém, independentemente de onde eu vou tocar, o motorista que dirige o meu carro é paraense, onde eu vou comer é em um restaurante que tem comida paraense. Quando eu chego no show, sempre atualizo o repertório, coloco a minha música com a Manu logo no começo do show para agradar o público. Mas estou pensando em gravar um projeto, sim, no dia certo, na hora certa. Tudo pode acontecer”, disse, reforçando que o palco é a melhor forma de se conectar com os fãs.

A artista lembrou ainda que o Mari no Barzinho já percorreu diferentes cidades do Brasil e que novos locais estão nos planos. “Eu já gravei o Mari no Barzinho em vários lugares. Já gravei no Rio de Janeiro, em Goiânia. Gravei agora em BH. E eu quero muito gravar no nordeste, gravar em outros lugares. Eu tenho vontade de gravar em Fortaleza, em Salvador. Claro que Belém já passou pela minha cabeça, até porque eu já fiz uma brincadeira de gravar para a galera de Belém e senti essa energia”, disse.

Ela se referiu ao episódio de junho de 2024, quando surpreendeu os fãs em Belém ao aparecer de surpresa em um bar no bairro da Pedreira, antes de subir ao palco do Parárraiá. “Foi muito bom! Foi muito legal! Então, eu não descarto a possibilidade. Quem sabe vem aí um Mari no Barzinho em Belém?”, falou Mari Fernandez.