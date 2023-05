Luisa Sonza e Gabi Melim curtem show de Djavan em São Paulo

Luiza Sonza e Gabi Melim foram flagradas na noite da última sexta-feira (19) para prestigiar um show da turnê "Djavan 2023", na Barra Funda, em São Paulo. As artistas pousaram para fotos, enquanto chegavam ao espaço do show do cantor.

Celebridades comparecem ao show de Djavan em São Paulo Djavan em show em São Paulo. (Van Campos/AgNews) Luisa Sonza chega para show de Djavan. (Van Campos/AgNews) Gabi Melim foi com look ousado para show de Djavan. (Van Campos/AgNews) Banda Melim curte apresentação de Djavan.(Van Campos/AgNews) Djavan com seu violão inconfundível. (Van Campos/AgNews) (Van Campos/AgNews)

Enquanto Luísa apostou em um modelo jeans, com destaque para uma calça em tons de cinza, além de jaqueta na cor marrom e uma bolsa de grife. A morena da banda Melim escolheu uma opção ousada, com um top sobreposto e a parte superior de um biquíni, com muito brilho. Também estiveram presentes os irmãos de Gabi, Diogo e Rodrigo, integrantes da banda Melim.

VEJA MAIS

Djavan realizará dois shows no Espaço Unimed da “Turnê D 2023”, na Barra Funda, na zona oeste da capital paulistana. A primeira apresentação teve faixas do último trabalho, o álbum “D”, com “Num Mundo de Paz” e “Primeira Estrada”, o show contou com aproximadamente 20 canções da discografia do artista.