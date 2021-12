Luisa Sonza deixa mensagem subliminar em música e surpreende a todos

Em apresentação no Prêmio Multishow, Luisa Sonza apresentou algumas canções do álbum "Doce 22" e lançou a música "Anaconda". O que chamou a atenção de quem acompanhava foi perceber a mensagem subliminar na canção.

Muitos perceberam que havia algo "diferente" no inicio da canção, apesar de ninguém ter entendido de primeira. Ao inverterem a ordem da música, os fãs perceberam que tinha uma mensagem crítica. "O veneno de vocês até aqui me fortaleceu. Mas não sei até que ponto esse veneno vai me fortalecer ou matar", dizia a letra.

A artista se referiu a grande quantidade de "hate" que recebe constantemente nas rede socias, principalmente após divórcio com Whinderson Nunes. As palavras de ódio direcionadas a cantora já fizeram com que ela se afastasse das redes sociais por um tempo, para cuidar da própria saúde mental.