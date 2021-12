'Respeitem os artistas da Amazônia', diz Gaby Amarantos sobre falta de representatividade em prêmio

Gaby Amarantos, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (9), para desabafar sobre a falta de representatividade dos artistas nortistas nas premiações brasileiras. A paraense pediu “mais respeito” pela cena regional e afirmou se sentir "muito triste" pelos organizadores das indicações não "pensaram o Brasil como um todo".

Em uma publicação feita no Twitter, a dona do hit "Ex Mai Love" relatou que a falta de reconhecimento de toda a cena artística nortista é algo "desestimulante". “A gente faz álbum, lança os clipes mais fodas mas nos ignoram, que vontade de gritar que NÓS EXISTIMOS!! NOS RESPEITEM!!!”, escreveu Gaby Amarantos.

A cantora paraense disse que não queria que o Norte fosse visto apenas para servir de fundo para clipes, "publis", para mostrar as aparelhagens ou a gastronomia, e sim, existir a valorização da cena artística pop da Amazônia. “Égua, eu tô muito triste!!!!”, concluiu.