Declaração de Gaby Amarantos sobre o bairro do Jurunas divide opiniões de belenenses no Twitter

Depois de estrear como uma das juradas da nova temporada do reality show "The Voice Brasil Kids", a cantora Gaby Amarantos, 42, acabou virando assunto entre os paraenses também por um outro motivo.

Em uma entrevista ao Extra, Gaby relembrou a infância no bairro do Jurunas, em Belém, mas a forma como descreveu o período gerou debates entre paraenses sobre a violência nos bairros de periferia da capital. "Era bala perdida todo dia. A gente ia para escola e passava por corpos estendidos na esquina por causa de chacina ou operação da polícia", disse ela ao Extra.

No Twitter, o assunto "Jurunas" chegou a ficar entre os mais comentados entre usuários do Pará nesta terça-feira, 8. As opiniões se dividem. Veja:

Gente, @GabyAmarantos e eu somos da mesma geração, ela foi moradora do Jurunas e eu do Guamá. Quem era criança nos anos 1990 nesses e em outros bairros da periferia de Belém sabe muito bem o que ela quis dizer! Aprendam o que é figura de linguagem e parem de ser idiotas! — 𝚖𝚒𝚕𝚝𝚒𝚗𝚑𝚘 𝚛𝚒𝚋𝚎𝚒𝚛𝚘 (@miltinhus) June 8, 2021

Galera que tá jogando hate na @GabyAmarantos ou não sabe o que é figura de linguagem ou não nunca morou no Jurunas, ou os dois! https://t.co/QCbOHXo3Jb — 🏳️‍🌈⃤ (@edwardpampolha) June 8, 2021

A minha rua é mal falada até hoje, quase todo final de semana era pelo menos um assassinato.

Eu amo o jurunas, mas dizer que a fala da Gaby não é verdadeira é o cúmulo do desconhecimento https://t.co/b7MJXJEGXs — amostrada capilar 🦄 (@tiadaperuca) June 8, 2021

To vendo algumas pessoas zoando ou duvidando do relato da @GabyAmarantos sobre o Jurunas, mas a menos de 4 anos dois irmãos do meu pai foram mortos com uns 8 tiros na frente de casa em datas diferentes.



Teve também um vizinho estava sentado na praça e deram um tiro na cabeça + — renan putin (@_renancarmo) June 8, 2021

ninguém tá dizendo que as coisas que a gaby amarantos falou sobre o jurunas não aconteceram, mas tem que ter um cuidado pra não exagerar e potencializar a marginalização das periferias. cuidado pra não tornar a tua história uma fábula — corote de canela (@layltoncorpes) June 8, 2021