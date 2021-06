Estreante no 'The Voice Kids', Gaby Amarantos relembra infância no Jurunas

Gaby Amarantos, que estreou nesse domingo (6) como técnica do "The Voice Kids", conta que já passou por inúmeras dificuldades no início da carreira e, também, na infância. A cantora de 42 anos viveu parte de sua vida em Jurunas, bairro de Belém do Pará.

"Era bala perdida todo dia. A gente ia para escola e passava por corpos estendidos na esquina por causa de chacina ou operação da polícia", explica Gaby ao Extra, que cita a mãe com orgulho. "No lugar de extrema violência onde a gente vivia, ela me protegia de abuso sexual, crime ainda normalizado por lá", continua.

Dona Elza, vítima de um câncer no pulmão em 2015, aos 69 anos, sempre fez questão de incentivar o lado artístico da filha, como lembra Gaby Amarantos ao Extra. "Ela não era mãe de miss, era mãe de artista. Fez o que pôde para eu gostar de ler, de ouvir música…", acrescenta.

"Era o couro comendo lá fora, e minha mãe em casa me enfeitando, me botando para desfilar, desenhar, pintar, cantar. A arte me salvou no meio disso tudo, e ela foi e é minha maior inspiração. Deu asas aos meus talentos, entendeu que eu tinha uma parada diferente desde muito pequena", completa.

Na nova edição reality show musical infantil, Gaby Amarantos se juntou a Carlinhos Brown e Michel Teló no time dos técnicos. Fã do programa, a cantora paraense contou recentemente que sempre se emociona ao ver as crianças cantando.

"São crianças, são adolescentes, mas são artistas. Artistas com potencial, talento, que estão no início da caminhada e cheios de vontades de fazer, de realizar, mas que também têm seus medos, suas inseguranças e que enchem nosso coração de humanidade", contou ela durante uma coletiva para o lançamento do programa.