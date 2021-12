Após polêmica, Tata Werneck diz que quer fazer as pazes com Fiuk e usa faixa com o nome do cantor

Na madrugada desta quinta-feira, 9, Tata Werneck participou do encerramento do Prêmio Multishow e pediu desculpas a Fiuk de forma inusitada. Usando a faixa escrito "100% Fiuk", a apresentadora usou do humor para dar um basta na polêmica entre os dois.

Tudo aconteceu quando Tata foi chamada ao palco pela cantora Iza, após surpreender a todos com o look escolhido a humorista disse: "Gente, eu queria pedir desculpa para o Fiuk. Quero fazer as pazes. 100% Fiuk”, disse. “Está escrito isso na testa dela, vocês estão vendo, né?”, acrescentou Iza.

A polêmica envolvendo os dois artistas aconteceu após o programa 'Lady Night', apresentado por Tata, ir ao ar. O cantor foi o convidado da vez mas não reagiu bem às piadas da apresentadora. Os dois comentaram sobre o assunto na internet e discordaram em diversos aspectos.