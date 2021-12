Fiuk e Tata Werneck rebatem um ao outro após climão no programa 'Lady Night'

A participação de Fiuk no programa 'Lady Night', apresentado pela humorista Tata Werneck, rendeu nas redes sociais durante o final de semana. Após a exibição do talk show, na quinta-feira (2), o ator foi alvo de várias críticas por ter se recusado a responder algumas perguntas da apresentadora, deixando o clima nas gravações pesado.

A situação tensa surgiu logo quando Tata questionou se Fiuk se arrependia de ter rejeitado Juliette no início do BBB 21. "Eu tinha mania de perseguição", respondeu ele sério. "Pesou o clima, hein? do nada, dona ficou", brincou Tata arrancando risos da plateia. "Ah, você falou que ia ser engraçado, que você não ia me zoar... F*da, né", rebateu o artista. Confira o momento:

Após as críticas dos internautas, Tatá usou seu Twitter para pedir que seus fãs não atacassem Fiuk. "Migos, não ataquem Fiuk não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem. Cara sorridente com três corações, poxa, achei até que vocês fossem shippar o casal", escreveu ela.

Mais tarde, Fiuk apareceu nos stories dizendo que estava tudo certo entre os dois e acrescentou. "A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, saiu um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado. Eu peço desculpa, Tatá, se acabou ficando um pouco sem jeito, enfim... Não foi por mal, de coração, gente, só porque realmente saiu ali do que a gente tinha combinado um pouco, então foram momentos delicados ali para mim que eu juro que eu não sei como agir na hora, dei o meu melhor ali", declarou ele.

Com a fala de Fiuk, a comediante voltou ao Twitter para se pronunciar e afirmou que não combina roteiros com ninguém em seu programa. "Pra quem possa interessar: eu não combino roteiros com ngn no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único que quadro combinado “é o torta com climão “ que fiz na temporada passada", escreveu ela, que ainda rebateu alguns fãs, veja:

No domingo (05), o ator voltou a falar sobre a polêmica e disse. "Chato, chatinho, beleza. Eu não sou perfeito, nem finjo que sou. Mas, agora... Pô, mentiroso? Mentiroso é fod*', disse ele nos stories.