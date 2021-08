Tata Werneck brinca sobre polêmica com Fiuk: 'tentar te esquecer'

O cantor Fiuk gravou sua participação no programa de Tatá Werneck no GNT, o Lady Night. Mesmo antes do episódio ir ao ar, vazou a informação de que as piadas da apresentadora não foram bem recebidas pelo filho do Fábio Junior. Questionada sobre o assunto em uma interação com seus seguidores nos stories do Instagram no sábado (21), ela fez uma cara triste e colocou a letra de uma música que diz: "Eu posso tentar te esquecer/ Mas você sempre será…".

A polêmica veio à tona há duas semanas por um internauta que participou da plateia virtual do programa. Ele afirmou que Fiuk causou um climão com Tatá e ela ficou muito magoada, chagando a interromper a gravação. Em desabafo na rede social, o espectador disse que o cantor "tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tata cancelar o programa, porque não estava gostando das piadas sobre ele". O desagrado do ex-BBB teria vindo de perguntas sobre a participação dele no reality show da Rede Globo.

No Twitter, Tatá esclareceu que gosta do Fiuk e está tudo bem entre eles. "Amores eu adoro o Fiuk. Ele é um homem lindo, sensível, inteligente e talentoso. Tá tudo bem. Na pandemia ninguém tá no seu melhor estado emocional. A gente sabe o quanto comentários maldosos podem ferir alguém na internet", disse ela que, em seguida, usou a tag #publi. "Tô zoando", disse sobre a brincadeira.