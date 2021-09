Luisa Sonza fala das ameaças que recebe: 'Já recebi foto de arma'

Sendo o alvo de muitas críticas na internet, principalmente após o fim do casamento da cantora com Whinderson Nunes, Luisa diz que já processou muitos pelos comentários que recebe nas redes sociais. E afirma que recebeu ameaça de morte diversas vezes.

"Eu processei muita gente, tenho bastante Boletins de Ocorrências e até com ameaças de morte. Quando a ameaça é real tem que fazer boletim de ocorrência. Já recebi foto de arma, minha família também. Eu tenho que cuidar", disse.

Sonza também conversou com as apresentadoras do podcast 'Poddelas', sobre os problemas psicológicos que os comentários maldosos na internet, causam na vida dela. "Qualquer coisa da minha vida, que está ao vivo, eu fico pensando o tempo todo que as pessoas estão me xingando muito e que a galera vai acabar comigo no outro dia", afirma.