Lucas Guimarães se pronuncia após confissão de ‘chifre’ de Carlinhos Maia

O influenciador Lucas Guimarães usou suas redes sociais para se manifestar após a confissão de infidelidade feita por Carlinhos Maia durante uma festa no ‘Rancho do Maia’, no último domingo (31). Na ocasião, Carlinhos teria admitido a traição enquanto estava sob efeito de álcool, em conversa com a cantora Kally Fonseca. O ex-casal manteve relacionamento por mais de dez anos.

VEJA MAIS

Em seu pronunciamento, Lucas afirmou que precisaria de ‘paciência além de saúde mental e física’ para lidar com os acontecimentos dos últimos meses. Ele também desejou que Carlinhos encontre paz e consiga superar traumas pessoais.

“Eu desejo para Carlinhos de verdade que ele encontre a paz, que ele se preencha de uma vez por todas desses vazios e que se cure desses traumas”, disse.

O influenciador comentou sobre a postura de pessoas próximas a Carlinhos, mencionando que alguns se aproximam por interesse. Lucas destacou que, apesar das divergências, torce pelo ex-parceiro, mas reconheceu dores e traumas decorrentes da relação.

Além disso, Lucas Guimarães ressaltou que não foi um marido perfeito durante o relacionamento de mais de 15 anos, mas afirmou que permaneceu fiel. “Foram quinze anos sendo o homem mais fiel do planeta, e ele sabe disso. Mas chega um momento em que amar é deixar ir, e deixar o outro fazer as próprias escolhas”, finalizou.