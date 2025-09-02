Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Lucas Guimarães se pronuncia após confissão de ‘chifre’ de Carlinhos Maia

A revelação veio atona após Carlinhos Maia no último domingo (31), durante uma festa do ‘Rancho do Maia’

O Liberal
fonte

Carlinhos e Lucas tiveram um relacionamento de mais de 10 anos (Reprodução)

O influenciador Lucas Guimarães usou suas redes sociais para se manifestar após a confissão de infidelidade feita por Carlinhos Maia durante uma festa no ‘Rancho do Maia’, no último domingo (31). Na ocasião, Carlinhos teria admitido a traição enquanto estava sob efeito de álcool, em conversa com a cantora Kally Fonseca. O ex-casal manteve relacionamento por mais de dez anos.

VEJA MAIS

image Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia, perde 10 kg após separação e desabafa: 'Sofrendo de amor'
Influenciador brincou sobre mudança física após o fim do casamento com Carlinhos Maia, com quem esteve junto por 15 anos

image Carlinhos Maia fala sobre 'rumores' de romance com influenciadora digital: ‘Como é que vira hétero?
Influencer pediu respeito e falou que continua mantendo uma relação de amizade com o ex-companheiro.

image Mulher teria sido pivô do término de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães; influenciador faz revelação
Influenciador fez transmissões ao vivo no TikTok com a mulher e teria demonstrado interesse por ela

Em seu pronunciamento, Lucas afirmou que precisaria de ‘paciência além de saúde mental e física’ para lidar com os acontecimentos dos últimos meses. Ele também desejou que Carlinhos encontre paz e consiga superar traumas pessoais.

“Eu desejo para Carlinhos de verdade que ele encontre a paz, que ele se preencha de uma vez por todas desses vazios e que se cure desses traumas”, disse.

O influenciador comentou sobre a postura de pessoas próximas a Carlinhos, mencionando que alguns se aproximam por interesse. Lucas destacou que, apesar das divergências, torce pelo ex-parceiro, mas reconheceu dores e traumas decorrentes da relação.

Além disso, Lucas Guimarães ressaltou que não foi um marido perfeito durante o relacionamento de mais de 15 anos, mas afirmou que permaneceu fiel. “Foram quinze anos sendo o homem mais fiel do planeta, e ele sabe disso. Mas chega um momento em que amar é deixar ir, e deixar o outro fazer as próprias escolhas”, finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Carlinhos maia

lucas guimarães e carlinhos maia

cultura

carlinhos maia confessa traição

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EITA!

Lucas Guimarães se pronuncia após confissão de ‘chifre’ de Carlinhos Maia

A revelação veio atona após Carlinhos Maia no último domingo (31), durante uma festa do ‘Rancho do Maia’

02.09.25 23h29

REGRESSIVA

Amazônia Live: palco em forma de vitória-régia toma forma no Rio Guamá; veja os detalhes

O espetáculo Amazônia Live leva arte e consciência ambiental ao coração da floresta, com shows de Mariah Carey, Joelma e outros

02.09.25 18h43

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

MAIS LIDAS EM CULTURA

'Musa Amazônida'

Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam

A influenciadora digital aproveitou as suas "mini-férias" para visitar o México

02.09.25 15h01

VEJA O QUE ELE DISSE!

Namorado de Fátima Bernardes comenta saída de Bonner do Jornal Nacional

Após quase 30 anos na bancada, jornalista será apresentador do Globo Repórter a partir de 2026

02.09.25 15h36

Novela turca

Conheça a novela turca 'Esaret', estrelada por Cenk Torun

A dizi também é conhecida pelo título em português como 'Cativeiro'

29.08.25 19h00

FAMOSOS

VÍDEO: Após anúncio da Globo, William Bonner apresenta César Tralli à equipe do Jornal Nacional

Encontro entre jornalistas foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais da emissora

01.09.25 23h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda