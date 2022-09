Johnny Depp está namorando advogada casada que o defendeu em processo, diz site

A notícia de um suposto romance entre Johnny Depp e uma de suas advogadas, chamada Joelle Rich, está agitando a mídia internacional. Segundo o que é noticiado, a nova namorada do ator fez parte da equipe que o defendeu durante a repercussão do caso de difamação que Depp abriu contra a ex, Amber Heard. Além disso, Joelle também estaria em processo de divórcio e tem dois filhos com o ex-marido.

Apesar da torcida dos fãs para que Johnny engatasse um romance com Camille Vasquez - a advogada que esteve no tribunal ao lado do ator durante as audiências contra Amber -, segundo o TMZ, ele está namorando Joelle Rich. A atual affair teria representado Depp, em 2020, no processo que ele moveu contra o jornal The Sun, no Reino Unido, após o periódico o chamar de 'espancador de esposa'. No entanto, Johnny acabou perdendo a ação.

De acordo com a Us Weekly, que divulgou a história, Joelle não fazia parte da equipe do julgamento que derrotou Amber Heard, em Virgínia, nos EUA. Porém, ela estava presente no tribunal por “apoio”. Muitas pessoas que acompanharam o julgamento na Virgínia se convenceram de que Johnny e Camille estavam juntos, isso acabou irritando Camille, que teria chamado a especulação de “sexista”.

Veja a foto de Johnny Depp e Joelle:

Johnny Depp e Joelle (Reprodução: Getty Images)

A defesa de Johnny Depp, no julgamento contra Amber, envolveu nove advogados. Camille Vasquez foi quem chamou mais atenção nas redes sociais por interrogar Amber Heard de forma incisiva e, por vezes, agressiva. Segundo o site The Tab, Camille se formou em Direito em 2010, e o processo de Depp foi seu primeiro caso envolvendo celebridades. Ela é especialista em representar a parte acusadora em processos de difamação.

